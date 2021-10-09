На Гонконг обрушился тропический шторм
Тропический шторм "Лайонрок" достиг Гонконга.
Сегодня местной метеорологической обсерваторией был объявлен восьмой по 10-балльной шкале сигнал штормового предупреждения .
Сообщается, что на город обрушились ливни и шквалистый ветер. Закрыты банки, госучреждения, офисы, приостановлены работы в порту и паромное сообщение.
Эпицентр шторма находится в районе расположенного в 550 км к юго-западу от специального административного района южнокитайского острова Хайнань и смещается в сторону Вьетнама. Синоптики сообщили, что под воздействием северо-восточного муссона в Тихом океане циклон значительно усилил свой эффект.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева телеканалу "Sky News" от 9 октября 2020 года (ФОТО/ВИДЕО)
Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева в передаче «The Connect World» телеканала CNN International от 9 октября 2020 года (ФОТО/ВИДЕО)
Хроника Победы: Обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева к народу 9 октября 2020 года (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане предлагается присваивать звание суббакалавра лицам, получившим высшее профессиональное техническое образование
Агентство Азербайджана по разминированию провело тендер на поставку автомобилей скорой помощи (ФОТО)
Fitch Solutions прогнозирует продолжение восстановления нефтегазового сектора Азербайджана в 2022 году
Проект "Цифровой шелковый путь" NEQSOL Holding представлен на конференции Submarine Networks World 2021