На Гонконг обрушился тропический шторм

Тропический шторм "Лайонрок" достиг Гонконга.

Сегодня местной метеорологической обсерваторией был объявлен восьмой по 10-балльной шкале сигнал штормового предупреждения .

Сообщается, что на город обрушились ливни и шквалистый ветер. Закрыты банки, госучреждения, офисы, приостановлены работы в порту и паромное сообщение.

Эпицентр шторма находится в районе расположенного в 550 км к юго-западу от специального административного района южнокитайского острова Хайнань и смещается в сторону Вьетнама. Синоптики сообщили, что под воздействием северо-восточного муссона в Тихом океане циклон значительно усилил свой эффект.