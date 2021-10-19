В Латвии введут жесткий локдаун на четыре недели из-за коронавируса

Жесткий локдаун будет введен в Латвии на четыре недели для ограничения распространения коронавируса. Такое решение в понедельник принял Совет по кризисному управлению, сообщил на пресс-конференции премьер-министр республики Кришьянис Кариньш, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С четверга, 21 октября, на четыре недели, до 15 ноября, в Латвии вводятся особо строгие ограничения против коронавируса, или локдаун", - заявил глава правительства. Большинство магазинов, развлекательные и учебные заведения в это время будут закрыты, отметил он. Данное решение еще предстоит утвердить правительству на заседании 19 октября.

Как подчеркнул премьер, такое решение было принято из-за низкого охвата вакцинацией в Латвии. "Многим может показаться непонятным, почему у нас это есть, а в Дании и Ирландии по-другому. Причина в том, что процесс вакцинации не пошел должным образом", - отметил он.