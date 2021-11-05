В Мехико около 600 человек эвакуировали из-за сильного пожара на крупном рынке

Другие страны 5 ноября 2021 00:36 (UTC+04:00)
В Мехико около 600 человек эвакуировали из-за сильного пожара на крупном рынке

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, возникшее в четверг на крупном рынке Сонора на юго-востоке Мехико. Об этом сообщило городское управление по чрезвычайным ситуациям, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"К счастью, экстренные службы сработали очень быстро <...>, - заявила глава ведомства Мириам Урсуа. - Никто не пострадал, никто не погиб, включая животных, которые находились на месте [происшествия]". Спасатели эвакуировали с территории рынка порядка 600 посетителей и продавцов. Пять человек, испытавших сильное нервное потрясение, обратились за медицинской помощью.

Согласно предварительным данным, возгорание произошло на участке, где располагаются многочисленные заведения общественного питания. Сведений о том, что могло послужить причиной чрезвычайного происшествия, пока обнародовано не было.

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