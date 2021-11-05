Минздрав Канады изучает данные о применении молнупиравира от COVID-19

Министерство здравоохранения Канады продолжает изучать данные о применении антикоронавирусного препарата молнупиравир, который уже одобрен для использования в Великобритании. Об этом в четверг сообщил телеканал CTV со ссылкой на источник в канадском ведомстве, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Проверка [данных о препарате] еще продолжается. Сейчас трудно сказать, когда регулятор примет решение [о его использовании]", - сказали в Минздраве.

Ранее в четверг Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей применение молнупиравира - препарата от коронавируса, разработанного американскими компаниями Merck и Ridgeback Biotherapeutic. Молнупиравир - экспериментальный противовирусный препарат, разработанный для лечения гриппа. Это лекарство проявляет свое противовирусное действие за счет ошибок копирования во время репликации вирусной РНК. Было доказано, что препарат также активен в отношении ряда коронавирусов, включая SARS, MERS и SARS-CoV-2.