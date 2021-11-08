Около 50 тыс. человек пострадали от сильных ливней и наводнений на юге Индии

Около 50 тыс. жителей южного штата Тамилнад пострадали от сильных ливней и вызванных ими наводнений. Об этом в понедельник сообщает Радио Индии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, наибольший ущерб удар стихии нанес 12 районам Тамилнада, включая его столицу Ченнаи. Продолжающиеся с субботы ливневые дожди вызвали наводнения и привели к сбросу воды в трех крупнейших внутренних водоемах штата. Власти эвакуировали из пострадавших районов сотни жителей. Для их приема созданы 150 центров временного размещения.

Для борьбы с последствиями наводнений правительство Тамилнада привело в повышенную готовность 900 сотрудников спасательных служб. Из-за продолжающихся дождей в Ченнаи и трех соседних регионах на два дня закрыты школы и колледжи. В столице штата нарушено движение автотранспорта, в ряде районов отключена подача электроэнергии.

По данным Метеорологического департамента Индии (IMD), за последние несколько суток в Тамилнаде зафиксировано выпадение 32,8 см осадков. Ливневые дожди будут продолжаться в регионе еще несколько суток.