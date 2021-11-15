В Канаде в результате стрельбы пострадал один человек

Один человек получил ранения в результате стрельбы в канадском Калгари (провинция Альберта). Об этом в воскресенье сообщил телеканал CTV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел в южной части мегаполиса на одном из городских перекрестков. Прибывшие на вызов о стрельбе полицейские обнаружили на месте мужчину с несколькими огнестрельными ранениями. Он был доставлен в больницу.

По факту стрельбы пока никто не задержан. Идет розыск. Другой информации не приводится.