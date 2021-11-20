В столице Сомали прогремел взрыв

Другие страны 20 ноября 2021 23:01 (UTC+04:00)
В столице Сомали прогремел взрыв

Мощный взрыв прогремел в субботу в столице Сомали Могадишо. Об этом сообщил сомалийский новостной портал Goobjoog News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, при взрыве погиб известный сомалийский журналист Абдиазиз Афкира, он возглавлял государственную радиостанцию Radio Muqdisho. Взрыв произошел в центральной части города в непосредственной близости от президентского дворца.

В свою очередь портал Garowe проинформировал, что ранения получили несколько человек, включая главу государственного телеканала. По данным портала, взрывное устройство было установлено в его машине.

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