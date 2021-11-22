Австралия в декабре намерена смягчить ограничения на въезд в страну

Австралия в рамках дальнейших шагов по возобновлению международных поездок и поддержки экономики намерена с начала декабря разрешить иностранным держателям виз въезжать в страну, заявил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Возвращение квалифицированных рабочих и студентов в Австралию является важной вехой нашего пути к возвращению (к доковидным временам - ИФ)", - сказал Моррисон журналистам в Канберре.

Австралия в попытке ограничить распространение COVID-19 закрыла международные границы в мае 2020 года и разрешила въезд только ограниченному числу граждан и постоянных жителей.

По словам премьера, планируется разрешить прибытие вакцинированных студентов, владельцев деловых виз и беженцев.

В последние недели правила уже были смягчены, был разрешен въезд в Австралию иностранным членам семей граждан страны.

Возвращение иностранных студентов, которые приносят австралийской экономике около 35 миллиардов австралийских долларов ($25 млрд) в год, станет также серьезным стимулом для сектора образования, отмечают наблюдатели.

Жесткими правилами локдауна, в том числе закрытием границ, Австралии удалось добиться более низких показателей заболеваемости коронавирусом, чем во многих других странах. За время пандемии в стране было выявлено около 200 тыс. случаев COVID-19 и менее 2 тыс. летальных исходов.