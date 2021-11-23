Не менее 19 человек погибли при нападении на севере Буркина-Фасо

По меньшей мере 10 мирных жителей и еще девять сотрудников буркинийских силовых структур были убиты неизвестными вооруженными лицами в провинции Санматенга на севере страны. Об этом в понедельник сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на пресс-секретаря правительства Уссейни Тамбура, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Согласно отчету, было убито девять жандармов и десяток гражданских", - заявил министр в обращении по государственному телевидению.

Еще ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.