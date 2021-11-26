В Чили разрешили прививать вакциной Sinovac детей от трех лет

Институт общественного здоровья (ИОЗ) Чили выдал разрешение на использование вакцины от коронавируса CoronaVac от китайского производителя Sinovac для иммунизации детей от трех лет. Об этом сообщило в четверг министерство здравоохранения страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В этот четверг ИОЗ разрешил использовать препарат CoronaVac для вакцинации детей от трех лет, что позволит распространить прививочную кампанию еще на примерно 600 тыс. несовершеннолетних", - сообщило ведомство. Ранее в Чили было разрешено прививать китайской вакциной детей от шести лет.

Согласно заявлению ИОЗ, решение было принято на основании результатов исследований, которые провела Sinovac. Институт также сообщил, что клинические испытания CoronaVac в Чили показали, что у детей при вакцинации вырабатывается больше антител, чем у взрослых, и при этом наблюдается меньше осложнений.