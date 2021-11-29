Главы минздравов G7 соберутся на экстренное заседание

Главы министерств здравоохранения стран G7 проведут 29 ноября экстренное заседание на фоне распространения штамма коронавируса «омикрон». Об этом рассказал глава минздрава Великобритании Саджид Джавид. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает Sky News.

В южноафриканской Ботсване, ЮАР и Гонконге выявили десять случаев заражения новым штаммом коронавируса B.1.1.529 под названием «омикрон», который может оказаться более патогенным, чем остальные варианты коронавируса. Он содержит 32 мутации, некоторые из которых указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, и имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что на данный момент недостаточно данных, чтобы заявлять, что новый штамм коронавируса «омикрон» опаснее «дельты».

Ранее сообщалось, что в Великобритании эксперты выявили два случая заболевания новым штаммом коронавируса «омикрон». 26 ноября британские власти добавили шесть африканских стран в «красный» список для путешествий с 26 по 28 ноября и временно прекратили полеты туда из-за распространения нового штамма коронавируса.