Sinopec создала новую компанию в области альтернативных источников энергии

Китайская нефтехимическая корпорация Sinopec создала отдельную компанию, которая займется работой над проектами в области альтернативных источников энергии. Об этом сообщает в четверг информационный ресурс Sina, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Уставной капитал компании, получившей название "Чжуншихуа сюнъань синьнэнъюань", составил 100 млн юаней ($15,7 млн). Ее законным представителем назначен Ли Юйтянь.

В сферу деятельности компании войдет работа над проектами по таким направлениям, как технологии на основе водородной энергии, продажа оборудования, связанного с хранением и применением водородной энергии, продвижение и внедрение услуг в области новых энергетических технологий, а также продажа зарядных устройств для электромобилей.