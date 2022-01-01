Японцы предложили бороться с насекомыми с помощью лазерного оружия

Японцы предложили уничтожать насекомых с помощью лазерного оружия, управляемого искусственным интеллектом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", сообщает Nikkel Asia.

По данным властей Японии, до 16 процентов сырья для продуктов питания теряются из-за насекомых-вредителей, а глобальное потепление создаст более благоприятные условия для их размножения, поэтому с ними нужно бороться.

Разработчики из исследовательской ассоциации NARO планируют провести полевые испытания с лазерной установкой в 2022 году: стереоскопическая камера будет замечать их, а искусственный интеллект предсказывать траекторию полета и сбивать их лазерным импульсом. В будущем установки собираются размещать на беспилотных дронах и отправлять в поля.

Тренироваться собираются на взрослых особях азиатской хлопковой совки или кукурузной листовой совки, они наносят существенный урон урожаю Азии, Африки, Ближнего Востока и Индии. Одна лазерная установка за минуту будет уничтожать до 300 насекомых. Это исключит использование вредных химикатов, которые теряют эффективность и наносят ущерб окружающей среде.