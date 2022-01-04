F-35 совершил аварийную посадку в Южной Корее

Новейший американский истребитель F-35A, эксплуатируемый ВВС Южной Кореи, совершил аварийную посадку во время тренировочного полета. Об этом сообщает агентство «Ренхап», передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Истребитель приземлился «брюхом» на взлетно-посадочной полосе на авиабазе Сосан, в 151 километрах к югу от Сеула. Причиной аварийной посадки называют кратковременную неисправность шасси. Пилот не пострадал.

По словам информированного военного источника, данный случай — первая известная аварийная посадка, о которой когда-либо сообщалось с тех пор, как США начали экспортировать истребители F-35A в зарубежные страны. Сеул и Вашингтон планирует провести совместное расследование произошедшего. На время расследования Южная Корея приостановит эксплуатацию истребителей данного типа.