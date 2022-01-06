В ООН заявили об ухудшении гуманитарной ситуации в Афганистане

ООН заявляет, что гуманитарная ситуация в Афганистане ухудшилась в связи с суровыми зимними погодными условиями, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"В зимних условиях потребности афганцев в гуманитарной помощи растут. Миллионы людей по всей стране недоедают и страдают от холода. Из-за сильного снегопада многие афганские семьи оказались отрезанными от внешней помощи", - говорится в сообщении на сайте ООН.

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), сильный снегопад и проливные дожди привели к нарушению полетов в аэропорт Кабула и из него.

Отмечается, что в ближайшие дни снегопад продолжится, а температура воздуха будет снижаться. Учреждения системы ООН наращивают объемы помощи, направляют нуждающимся продовольствие и оказывают им медицинскую помощь.

"Гуманитарная ситуация усугубляется с каждым днем, особенно после захвата власти талибами (движение "Талибан", запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ) в августе прошлого года и приостановки, в связи с этим, помощи и замораживания активов. Многие афганские семьи живут в холодных домах, им нечем обогреть свои жилища", - говорится в сообщении.

Гуманитарные организации принимают все необходимые меры для того, чтобы успеть доставить помощь до того, как многие районы окажутся совсем недоступными.

С 1 сентября гуманитарные партнеры в Афганистане оказали продовольственную помощь 9 млн человек, предоставили лечение от острого недоедания 201 тысяче детей, оказали медицинскую помощь 4 млн человек и помогли подготовиться к зиме 110 тысячам человек.