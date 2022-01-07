В Чили начнут прививать четвертой дозой вакцины от коронавируса

Правительство Чили решило начать предлагать определенным категориям граждан сделать четвертую прививку от коронавируса. Об этом сообщило в четверг министерство здравоохранения республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С 10 января четвертую дозу вакцины смогут получить лица с ослабленным иммунитетом старше 12 лет, который были привиты первой бустерной дозой не позднее 12 сентября", - говорится в сообщении.

Начиная с 7 февраля четвертую прививку также смогут сделать жители Чили старше 55 лет, которые получили бустерную дозу вакцины не позднее 15 августа. "Опыт показал нам, что эффективность вакцин и бустеров снижается со временем и с появлением новых штаммов", - заявил в связи с расширением прививочной кампании президент Чили Себастьян Пиньера.