Члены банды убили двух журналистов в Гаити

Члены местной банды убили двух журналистов на окраине столицы Гаити Порт-о-Пренса. Об этом в пятницу со ссылкой на представителей радиостанции, на которой работал один из погибших, сообщило, не уточняя ее название, агентство Agence France-Presse (AFP), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Представитель радиостанции Radio Ecoute FM, где работал второй погибший, сказал агентству, что третьему журналисту удалось сбежать.

Агентства ООН сообщают об ухудшении ситуации в сфере безопасности и гуманитарной обстановки в Гаити после убийства в ночь на 7 июля 2021 года президента страны Жовенеля Моиза, а также произошедшего в августе землетрясения, в результате которого погибли более 2,2 тыс. человек.