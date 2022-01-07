Члены банды убили двух журналистов в Гаити
Члены местной банды убили двух журналистов на окраине столицы Гаити Порт-о-Пренса. Об этом в пятницу со ссылкой на представителей радиостанции, на которой работал один из погибших, сообщило, не уточняя ее название, агентство Agence France-Presse (AFP), передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Представитель радиостанции Radio Ecoute FM, где работал второй погибший, сказал агентству, что третьему журналисту удалось сбежать.
Агентства ООН сообщают об ухудшении ситуации в сфере безопасности и гуманитарной обстановки в Гаити после убийства в ночь на 7 июля 2021 года президента страны Жовенеля Моиза, а также произошедшего в августе землетрясения, в результате которого погибли более 2,2 тыс. человек.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Провокации Симонян и армянской диаспоры России в ее лице в действительности направлены против самой России - АНАЛИЗ
Госслужба по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком Азербайджана обнародовала информацию об оптовых точках продаж муки и ценах
Военно-транспортными самолетами ВКС России идет переброска миротворческих контингентов ОДКБ в Казахстан
Объявление Президентом Ильхамом Алиевым 2022 года "Годом города Шуша" – знаменательное событие в славной истории Азербайджана – шушинец, дирижер Фуад Ибрагимов
Правительство Казахстана установило предельные цены на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа
Поставки туркменского газа в Азербайджан через Иран - начало нового сотрудничества в сфере энергетики региона - иранские эксперты
Азербайджанцы глазами украинского ученого: Мирные во времена покоя и разгневанные, как тигры, в поединке с врагом (ФОТО)
Суда Азербайджанского каспийского морского пароходства продолжают грузоперевозки в направлении Казахстана
На первой платной автодороге в Азербайджане предусмотрено строительство более 60 подземных пешеходных переходов - Госагентство
Еще один филиал и отделение Банка АВВ представлены в новой концепции и готовы к обслуживанию клиентов!