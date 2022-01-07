Токио и Вашингтон подписали соглашение о расходах Японии на содержание военных баз США

Главы внешнеполитических и оборонных ведомств Японии и США в пятницу по итогам состоявшейся встречи в формате "два плюс два" подписали соглашение о расходах, связанных с размещением американских военных баз. Об этом сообщил МИД Японии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Документ охватывает период с 2022 по 2026 год. За это время расходы Японии на содержание военных баз США составят 1,055 трлн иен ($9,29 млрд по текущему курсу). В год показатель расходов на эти цели составит около 211 млрд иен ($1,85 млрд). Это примерно на 10 млрд иен ($86,2 млн) больше, чем в текущем финансовом году (истекает 31 марта 2022 года).

Согласно подписанному договору, 20 млрд иен ($176 млн) будут направлены на качественное улучшение системы обеспечения совместных военных учений Японии и США, в ходе которых будут использоваться технологии искусственного интеллекта для имитации действий противника. Еще 164 млрд иен ($1,4 млрд) предусмотрены на укрепление военных бункеров и модернизацию ангаров, новая конструкция которых позволит самолетам более оперативно подниматься в воздух.

Коммунальные расходы решено сократить с 23,4 млрд иен ($201 млн) в 2022 году до 13,3 млрд иен ($114 млн) в 2026 году.

В Японии дислоцированы более 50 тыс. американских военнослужащих, включая морских пехотинцев. Большинство военных объектов США сконцентрировано на острове Окинава.