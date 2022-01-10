Число погибших при обрушении скалы в Бразилии увеличилось до десяти
Десять человек погибли после обрушения скалы на три прогулочные лодки на озере Фурнаш в Бразилии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает BBC News.
Еще 32 человека пострадали в результате обрушения. В настоящее время власти пытаются установить личности погибших.
Ранее сообщалось о семи погибших и трех пропавших без вести. По словам чиновников, причиной разрушения скалы могли стать сильные дожди, которые ранее вызвали наводнение на территории штата.
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