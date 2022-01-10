Число погибших при обрушении скалы в Бразилии увеличилось до десяти

Десять человек погибли после обрушения скалы на три прогулочные лодки на озере Фурнаш в Бразилии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает BBC News.

Еще 32 человека пострадали в результате обрушения. В настоящее время власти пытаются установить личности погибших.

Ранее сообщалось о семи погибших и трех пропавших без вести. По словам чиновников, причиной разрушения скалы могли стать сильные дожди, которые ранее вызвали наводнение на территории штата.