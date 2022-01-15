Власти Австралии сочли Джоковича угрозой порядку из-за его отношения к санитарным правилам

Власти Австралии сочли присутствие теннисиста Новака Джоковича в стране угрозой общественному порядку из-за его негативного отношения к вакцинации против коронавируса и санитарным ограничениям, введенным на фоне пандемии COVID-19. Об этом сообщается в документах, опубликованных в субботу федеральным окружным судом в Мельбурне в рамках слушаний по делу о повторном аннулировании визы сербского спортсмена, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В сопроводительных документах, переданных суду австралийским министром по вопросам иммиграции Алексом Хоуком, отмечается, что присутствие спортсмена в стране будет представлять "угрозу как для общественного здравоохранения, так и для общественного порядка", поскольку Джокович не раз "публично заявлял о своем нежелании делать прививку и демонстрировал очевидное пренебрежение основными правилами поведения [во время пандемии] COVID-19, такими как изоляция после положительного результата теста". "Учитывая высокий статус и положение Новака Джоковича, а также то, что он выступает образцом для подражания в спортивном и более широком сообществе, его постоянное присутствие в Австралии может способствовать распространению аналогичного поведения <…> в стране", - указал Хоук.

Министр отметил, что таким примером вседозволенности и безнаказанности сербский теннисист может повлиять на других, побуждая их "игнорировать правила и не соблюдать требование об обязательной изоляции в случае заражения". "Кроме того, я считаю, что присутствие Джоковича в Австралии может привести к усилению влияния групп, настроенных против вакцинации, что в свою очередь спровоцирует гражданские волнения и беспорядки", - уточнил он.