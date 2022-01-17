Число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 26
Число погибших в результате землетрясения, произошедшего в понедельник на северо-западе Афганистана, увеличилось до 26. Об этом сообщило агентство France-Presse, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Ранее агентство Синьхуа распространило информацию о 12 погибших.
По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков магнитудой до 5,6 располагался приблизительно в 154 км к северо-востоку от города Герат, где проживают около 272 тыс. человек.
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