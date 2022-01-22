В Бразилии разрешили доставку с помощью беспилотников

Бразильское Национальное агентство гражданской авиации (ANAC) разрешило использовать беспилотные летательные аппараты для осуществления коммерческой доставки. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как уточняется, речь идет о беспилотниках модели DLV-1 NEO компании Speedbird Aero, которые смогут совершать полеты за пределы видимости оператора на расстояние до 3 км с грузом до 2,5 кг. С помощью этих устройств можно будет перевозить различные виды грузов, в том числе продукты питания. При этом операторы должны будут соблюдать предельные ограничения по высоте полета, учитывать метеоусловия, им также запрещается летать над людьми и необходимо избегать попадания в зону электромагнитного излучения, которое может повлиять на работу беспилотников, уточняет ANAC.

"Ожидается, что по мере увеличения практического опыта и развития новых инструментов и технологических решений станет возможно осуществление в будущем более продвинутых операций с меньшим числом ограничений и в больших объемах при увеличении стандартов операционной безопасности", - подчеркивает пресс-служба ведомства.

Сертификация аппарата и разработка необходимых протоколов заняла 8 месяцев. Специалисты ANAC провели три испытательных запуска оборудования на предмет проверки его характеристик и еще один для оценки его операционных возможностей.