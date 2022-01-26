Власти Новой Зеландии приняли трехэтапный план борьбы с распространением омикрон-штамма

Власти Новой Зеландии анонсировали трехэтапный план борьбы со вспышками омикрон-штамма коронавируса. Об этом в среду сообщила заместитель министра здравоохранения Аеша Веррал, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Для контроля над распространением омикрон-штамма [коронавируса] мы будем применять поэтапный подход. По мере увеличения суточного прироста числа заболевших мы будем менять подходы к тестированию, а также к правилам и срокам изоляции", - указала Веррал, отметив, что в данный момент "вакцинация все еще остается самым эффективным оружием против вируса".

Как сообщила министр, на первом этапе плана, пока ежедневный прирост числа заразившихся не превышает 1 тыс. случаев в сутки, власти будут придерживаться стратегии полной ликвидации вируса в стране. Все люди с респираторными симптомами должны проходить тестирование и провести 14 дней в изоляции при получении положительного результата теста на коронавирус. Двухнедельная изоляция также останется необходимой для всех, кто контактировал с инфицированным.

На втором этапе главной задачей властей будет снижение темпов распространения инфекции в стране и защита тех, кто более других подвержен риску заражения коронавирусом. "Мы сократим период изоляции для пациентов до 10 дней, а для тех, кто с ними контактировал - до семи дней", - уточнила Веррал, отметив, что на этом этапе в национальную систему тестирования будут внедрены экспресс-тесты для выздоровевших.

К третьему этапу страна перейдет, когда среднесуточное число новых случаев заражения превысит "несколько тысяч". Власти сосредоточатся на том, чтобы контролировать изоляцию членов семьи инфицированных и тех, кто проживает в одном доме с ними, а основные усилия системы здравоохранения будут направлены на ликвидацию массовых вспышек.

К настоящему моменту в Новой Зеландии выявили 15 745 случаев заражения коронавирусом, 59 из них зарегистрированы в последние 24 часа. За все время пандемии в стране зафиксировали 52 смерти, связанные с COVID-19. Выздоровели 14 503 заболевших.