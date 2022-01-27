Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов архипелага Тонга

Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано в четверг у берегов Королевства Тонга в Тихом океане. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, эпицентр располагался в 251 км к северо-западу от столицы королевства города Нукуалофа (население около 22,4 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 15 км.

Сведений о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступало.

14 января в Королевстве Тонга началось извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. 15 января сильный взрыв и активная вулканическая деятельность стали причиной ряда небольших цунами, в результате которых сильно пострадали расположенная на северном берегу острова Тонгатапу столица страны Нукуалофа и часть населенных пунктов на западе этого острова, на нескольких небольших островах архипелага была полностью разрушена жилая инфраструктура.