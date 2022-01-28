Зеленский обсудил с Байденом вопросы деэскалации и финансовую поддержку Украины
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ходе телефонного разговора обсудил с американским коллегой Джо Байденом вопросы разрядки напряженности и возможность оказания финансовой поддержки Киеву, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Обсудили недавние дипломатические усилия по деэскалации и договорились о совместных действиях на будущее. [Я] поблагодарил президента Джо Байдена за постоянную военную помощь. Также обсуждалась возможность финансовой поддержки Украины", - написал он в пятницу на своей странице в Twitter.
Зеленский отметил, что беседа была продолжительной.
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