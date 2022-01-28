В Японии полиция задержала взявшего врача в заложники мужчину

Полиция префектуры Сайтама в пятницу утром задержала мужчину, ранившего двух медицинских работников и продержавшего всю ночь в заложников врача. Об этом сообщил телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Врач, которого взяли в заложники, находится в состоянии клинической смерти.

Отмечается, что 44-летний врач находится в состоянии остановки сердца и легких - так в Японии сообщают о тех, у кого смерть пока не установлена уполномоченным врачом по особой процедуре. Державший врача в заложниках мужчина ранее был задержан полицией.

Инцидент произошел в четверг вечером в городе Фудзимино. Вооруженный охотничьим ружьем мужчина ранил двоих медработников и взял в заложники еще одного врача - все они навещали мужчину, чтобы справиться о его состоянии и выразить соболезнования в связи с недавней смертью одного из родственников.