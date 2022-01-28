Toyota в 2021 году продала почти 10,5 млн авто
Японский автоконцерн Toyota Motor в 2021 году реализовал 10 495 548 автомобилей по всему миру. Об этом говорится в отчете, опубликованном в пятницу на сайте компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Согласно обнародованным данным, продажи компании за год выросли на 10,1%. При этом производство новых автомобилей по сравнению с 2020 годом выросло на 9,4% и достигло отметки 10 076 246.
Toyota второй год подряд занимает первое место по общему числу продаж автомобилей по всему миру. Ее ближайшим конкурентом является концерн Volkswagen Group, который в минувшем году реализовал 8,9 млн автомобилей по всему миру, что стало самым низким показателем для немецкого автогиганта за последние 10 лет.
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