Филиппины разрешат въезд полностью привитым от коронавируса путешественникам с 1 февраля

Другие страны 28 января 2022 10:26 (UTC+04:00)
Филиппины разрешат въезд полностью привитым от коронавируса путешественникам с 1 февраля

Власти Филиппин с 1 февраля разрешат въезд в республику полностью вакцинированным от коронавируса путешественникам без прохождения карантина. Об этом в пятницу во время брифинга сообщил исполняющий обязанности пресс-секретаря президента страны Карло Ногралес, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С 1 февраля 2022 году въезд, проверка и карантин для прибывающих из-за рубежа филиппинцев и иностранных граждан будут осуществляться по определенным правилам вне зависимости от страны вылета, - отметил он. - Полностью вакцинированным [от коронавируса] международным пассажирам необходимо предоставить по прилете отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 48 часов до вылета". "По прилете им больше не требуется проходить карантин в специализированных учреждениях, однако в течение семи дней необходимо наблюдать за возможными симптомами и в случае их проявления проинформировать об этом власти", - сказал Ногралес.

Он уточнил, что прибывающим на Филиппины путешественникам необходимо при себе иметь сертификат, подтверждающий полную вакцинацию от коронавируса препаратом, признанным местным регулятором или Всемирной организацией здравоохранения. "Что касается непривитых, частично иммунизированных или лиц, чей статус вакцинации невозможно подтвердить, то им необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 48 часов до вылета. Вместе с тем они должны пройти карантин в специальном учреждении, который могут покинуть после отрицательного ПЦР-теста, сделанного на пятый день пребывания. После этого им необходимо до 14 дня с момента прибытия находиться в домашней изоляции", - уточнил Ногралес.

Кроме того, с 10 февраля смогут прибывать полностью вакцинированные обладатели паспортов стран или территорий, которым не требуется виза для въезда на Филиппины. По словам Ногралеса, в республику могут отправиться обладатели паспортов, срок действия которых на момент прибытия в республику составляет минимум шесть месяцев. "Им также необходимо иметь при себе обратный билет в страну происхождения или любую другую", - добавил Ногралес. "Лица до 18 лет освобождены от требования быть полностью вакцинированными и предоставления подтверждения статуса иммунизации до посадки [на рейс]", - уточнил он.

Ногралес напомнил, что "с 16 февраля только полностью вакцинированным иностранцам будет разрешен въезд в страну".

30 января 2020 года на Филиппинах, население которых превышает 109 млн человек, выявили первый случай инфицирования коронавирусом. Общее число заразившихся в республике уже превысило 3,49 млн, выздоровели более 3,21 млн человек, умерли 53,7 тыс. пациентов. На данный момент в стране полностью вакцинированы 58,4 млн человек.

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