В Перу рекордно вырос уровень ртутного загрязнения из-за добычи золота

В почве и грунтовых водах перуанских лесов зафиксирован резкий скачок концентрации токсичных соединений ртути. Как считают экологи-исследователи, это связано с распространением нелегальной добычи золота в Андах. Соответствующее исследования опубликовано в Nature Communications, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Жаклин Герсон из Университета Дьюка (США), которая участвовала в исследовании, рассказала, что леса Амазонии поглощают огромное количество токсичных соединений ртути, которые попадают в атмосферу из-за нелегальных золотых рудников.

Далее питающиеся растениями птицы, млекопитающие и другие животных накапливают ртуть в себе. Ее концентрация в десятки раз превышает норму для живых организмов, указала специалист.

Площадь амазонских лесов продолжает масштабно сокращаться из-за вырубок. Большая часть обезлесения приходится не на промышленные предприятия, а на индивидуальные фермерские хозяйства и нелегальные шахты. Для последних их якобы владельцы расчищают огромные территории от деревьев.

Ртутное загрязнение, по версии исследователей, уже успело негативно повлиять на жизнедеятельность птиц. Так число птенцов сократилось в последние годы примерно на 30%.

Герсон указала, что это означает, что нужно как можно быстрее выработать меры, которые помогли бы убедить местных жителей не добывать золото подобным образом.