У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,5

БАКУ /Trend/ - Землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано у побережья Филиппин. Об этом, как передает Trend, в воскресенье сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр стихии находился в 123 км к северо-востоку от города Лаоаг с населением около 102 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 45 км.

Данных о пострадавших, разрушениях или угрозе цунами не поступало.