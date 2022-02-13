У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,5
БАКУ /Trend/ - Землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано у побережья Филиппин. Об этом, как передает Trend, в воскресенье сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр стихии находился в 123 км к северо-востоку от города Лаоаг с населением около 102 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 45 км.
Данных о пострадавших, разрушениях или угрозе цунами не поступало.
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