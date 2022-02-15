ООН заинтересована в решении ситуации вокруг Украины дипломатическим путем
ООН заинтересована в том, чтобы ситуация вокруг Украины решалась дипломатическим путем. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы видим продолжение дипломатии. Это то, что мы хотим видеть <...>. Полагаю, что пока люди продолжают говорить друг с другом честно - это очень хороший шаг", - сказал он.
ООН приветствует любое движение к деэскалации.
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