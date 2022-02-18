Персонал ООН продолжает работу в Донбассе
Персонал ООН в настоящий момент продолжает работу в Донбассе, несмотря на обострение ситуации в регионе. Об этом заявил в пятницу на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"На данный момент каких-либо изменений в работе нет, - сказал он, отвечая на вопрос о том, планируется ли эвакуация сотрудников ООН из-за обострения. - Во многих местах мира сотрудники ООН остаются на постах, чтобы обеспечивать гуманитарные нужды населения в подобных случаях".
В то же время Дюжаррик отметил, что во всемирной организации пока не могут независимо подтвердить идущие из Донбасса сообщения об обострении.
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