Премьер-министр Пакистана посетит Москву с визитом 23-24 февраля
Премьер-министр Пакистана Имран Хан посетит Москву с визитом 23-24 февраля. Об этом сообщили в воскресенье источник в дипломатических кругах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Визит состоится 23-24 февраля", - отметил собеседник агентства.
Ранее газета The Express Tribune со ссылкой на пакистанские дипломатические источники сообщила, что Имран Хан может посетить Россию в конце февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что подготовка к визиту премьер-министра Пакистана ведется.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
МИД Азербайджана поделился публикацией по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Баку и Берлином
Заместитель премьера Казахстана провел совещание по вопросу ревизии месторождений полезных ископаемых