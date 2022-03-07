На переговорах с РФ есть позитивные подвижки по вопросу гумкоридоров - офис президента Украины

На переговорах Украины и РФ есть позитивные подвижки по вопросу гуманитарных коридоров, сообщил Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Подоляк отметил, что интенсивные консультации Украины и РФ по вопросам урегулирования, включая прекращение огня, продолжены.

По его словам, согласованные на переговорах изменения в логистике гуманитарных коридоров обеспечат более эффективную помощь людям.