Украина передала Евросоюзу вторую часть опросника по вступлению в ЕС

Украина в понедельник передала Евросоюзу заполненную вторую часть опросника, необходимую для получения статуса кандидата на членство в ЕС, сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Согласно сообщению пресс-службы вице-премьера, в этом документе Украина оценивала соответствие украинского законодательства европейскому (acquis communautaire).

Ответы на вторую часть составляют около 4 тыс. страниц, на которых развернута картина состояния украинского законодательства после 8 лет выполнения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

"Мы оптимистически настроены на то, что в конце этого месяца будет подписан позитивный вывод президентом Еврокомиссии относительно будущего движения Украины в ЕС", - позже сказала Стефанишина в эфире национального телемарафона.