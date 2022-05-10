Талибы нанесли удары по силам повстанцев в Панджшере, уничтожив 10 бойцов

Вооруженные формирования движения "Талибан" нанесли массированные удары по позициям повстанцев из Фронта национального сопротивления (ФНС) в северной афганской провинции Панджшер. Об этом сообщил в понедельник телеканалу TOLOnews представитель региональной администрации Абубакар Сидикки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Уничтожены по меньшей мере 10 членов ФНС, с нашей стороны потери составили пять убитых и двое раненых, - сказал он. - Ситуация в Панджшере остается под контролем, там сейчас размещены 5 тыс. наших бойцов".