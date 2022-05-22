Новый премьер Австралии после присяги 23 мая вылетит в Токио на саммит лидеров Quad

Лидер побеждающей на выборах в парламент Австралийской лейбористской партии (АЛП) Энтони Альбанезе будет приведен к присяге в качестве нового премьер-министра страны 23 мая, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Как сообщила в воскресенье вещательная корпорация ABC, сразу после этого он отправится в Токио.

Как ожидается, вместе с Альбанезе присягу примут сенатор Пэнни Вонг (в качестве нового главы МИД), Кэти Галлахер (министр финансов), Ричард Марлз (вице-премьер) и Джим Чалмерс (министр экономики).

Планируется, что сразу после церемонии премьер и глава внешнеполитического ведомства направятся в Токио для участия в саммите лидеров Quad (Четырехсторонний диалог по безопасности, участниками которого являются Австралия, Индия, США и Япония). Остальные министры начнут работу по осуществлению упорядоченного перехода власти от правившей на протяжении последних девяти лет коалиции Либеральной партии Австралии (ЛПА) и Национальной партии Австралии (НПА), отмечает ABC.

В субботу в Австралии прошли парламентские выборы. Согласно последним данным ЦИК, по итогам обработки 64% бюллетеней АЛП, находящаяся в оппозиции с 2013 года, получает в новом составе Палаты представителей (нижняя палата парламента) как минимум 73 места, ЛПА - 53, независимые депутаты - девять.

Для победы на выборах партии или коалиции необходимо завоевать не менее 76 из 151 места в нижней палате. Этот результат позволяет партийному лидеру занять пост премьера и сформировать правительство из депутатов своей фракции. По данным ЦИК, после полного подсчета всех голосов АЛП, скорее всего, получит необходимое количество мандатов для того, чтобы сменить действующее правительство и сформировать новый кабинет, однако пока неясно, сможет ли победившая партия сделать это самостоятельно или ей придется объединяться с другой политической организацией.

Лидер ЛПА, действующий премьер Скотт Моррисон поздравил Альбанезе с победой, признав поражение своей партии. Он также заявил, что уйдет в отставку с поста лидера ЛПА.