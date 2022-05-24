В Токио начался саммит лидеров QUAD

Саммит лидеров стран Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD), в который входят Соединенные Штаты, Индия, Япония и Австралия, стартовал в Токио. Об этом сообщает телекомпания NHK, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Как ожидается, ключевыми темами переговоров станут региональная безопасность, углубление четырехстороннего сотрудничества и реализация концепции открытого Индо-Тихоокеанского региона. Участники саммита могут обсудить действия Пекина в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а также активизацию ракетной программы Северной Кореи.

Также главы стран — членов QUAD могут затронуть вопросы противодействия COVID-19, изменения климата, представить инициативу по обмену данными о незаконном рыболовстве в регионе, а также создать новую форму взаимодействия в космосе.

Нынешняя встреча — второй очный саммит «четверки», первый прошел в Вашингтоне в сентябре 2021 года.