В Колумбии пройдут президентские выборы

Президентские выборы пройдут в воскресенье в Колумбии. Действующий глава государства Иван Дуке не может участвовать в них, так как президент республики избирается сроком на четыре года без права переизбрания, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Если по итогам голосования ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, 19 июня пройдет второй тур выборов.

На высший государственный пост претендуют шесть кандидатов. Фаворитом предвыборной гонки считается сенатор Густаво Петро, представляющий левую коалицию "Исторический пакт". Согласно результатам опроса, которые были опубликованы 19 мая Национальным консалтинговым центром, за него были готовы голосовать 35,8% респондентов.