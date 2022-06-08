Министры обороны Китая и Японии готовят первую личную встречу с 2019 года

Министр обороны Японии Нобуо Киси ведет переговоры об организации личной встречи со своим китайским коллегой Вэй Фэнхэ, которую планируется провести в Сингапуре в ходе предстоящей там 10-12 июня международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско- Тихоокеанском регионе "Шангри-Ла диалог". Это будет первый контакт руководителей военных ведомств двух стран с декабря 2019 года в условиях весьма охладившихся в последнее время отношений между Пекином и Токио, сообщила в среду газета Yomiuri со ссылкой на японские правительственные источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, во время встречи предполагается, в частности, провести консультации, направленные на то, чтобы в течение года ввести в строй линию прямой связи между руководством вооруженных сил двух стран в интересах предотвращения случайных инцидентов. Договоренность о ее создании была достигнута еще в мае 2018 года на фоне противостояния военных кораблей КНР и Японии в районе островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которые Пекин оспаривает у Токио. Однако линия прямой связи до сих пор не действует из-за ряда технических проблем и периодически обостряющейся напряженности между двумя странами.