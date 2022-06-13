Массовое тестирование на COVID-19 в выходные дни в Шанхае охватило свыше 29,9 млн человек

Массовое тестирование населения Шанхая на COVID-19, которое власти провели 11-12 июня, охватило свыше 29,9 млн человек. Такие данные были представлены в понедельник городской администрацией на регулярной пресс-конференции по вопросам борьбы с распространением инфекции в мегаполисе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В минувшие выходные власти организовали массовое тестирование в различных районах. На время забора образцов жилые комплексы как правило закрывались на несколько часов, и только после окончания тестирования жители получали возможность покинуть территорию компаундов.

Массовое тестирование власти решили провести несмотря на то, что и без того жителям приходится практически ежедневно сдавать тесты на ковид, поскольку без отрицательного результата, действительного в течение 72 часов, невозможно пользоваться общественным транспортом, заходить в торговые центры, посещать объекты общественного питания, офисы, парки, банки а также все государственные учреждения.

В воскресенье, по официальным данным, в городе было выявлено 11 подтвержденных случаев и 26 бессимптомных носителей ковида. В субботу их было 10 и 19 соответственно. Показатели несколько выросли по сравнению с рабочими днями прошлой недели, однако незначительно.

В середине прошлой недели появилась информация о намерении властей закрыть жилые комплексы в отдельных районах по всему Шанхаю для проведения массового тестирования, что вызвало опасения жителей относительно возможного введения новых локдаунов. Многие, как убедился корреспондент ТАСС, поспешили в продуктовые магазины, чтобы подготовиться к очередному домашнему карантину, который длился в мегаполисе около двух месяцев и только 1 июня был отменен для всего города. Однако эти опасения не подтвердились. Исключение составили лишь те немногие жилые или офисные здания, в которых были выявлены случаи ковида.

Локдаун для некоторых районов Шанхая начали вводить с 28 марта, а 1 апреля закрыли уже весь город. Отдельные жилые зоны по всему мегаполису посадили на карантин еще с середины марта. Это был самый жесткий и продолжительный локдаун среди китайских городов за все время распространения ковида. Власти уверяют, что ситуация сейчас находится под контролем, а число выявляемых новых случаев незначительно для такого густонаселенного города, постоянную прописку в котором имеет порядка 25 млн человек.