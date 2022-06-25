ВОЗ: в мире выявили 920 предполагаемых случаев гепатита неизвестного происхождения

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила сообщения о выявленных у детей в мире 920 предполагаемых случаях гепатита неизвестного происхождения. Речь идет о заболевании, обнаруженном в 33 странах, отмечается в опубликованном в субботу в Женеве пресс-релизе ВОЗ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По состоянию на 22 июня поступили сообщения о 920 предполагаемых случаях гепатита неизвестного происхождения, выявленного у детей в 33 странах, в пяти регионах ВОЗ", - отметили в организации. Со времени публикации 27 мая предыдущего информационного бюллетеня по этой болезни в ВОЗ пришли сведения о 270 новых вероятных случаях заболевания. Операции по трансплантации органов потребовались 45 детям, 18 заболевших умерли.

Нынешняя вспышка гепатита неизвестного происхождения была зафиксирована 5 апреля, когда Великобритания уведомила ВОЗ о 10 заболевших в Шотландии детях в возрасте до 10 лет. Сейчас половина случаев (460) заболевания приходится на Европу, включая 267 случаев, зарегистрированных в Великобритании. На втором месте по числу заболевших находится Америка, где выявлено 383 случая, из которых 305 зафиксированы в США.

Как отметили в ВОЗ, "число случаев заболевания может быть недооценено, что отчасти объясняется ограниченным характером программ усиленного наблюдения на местах".