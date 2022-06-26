На северо-западе Пакистана ликвидировали четырех боевиков

Силы безопасности Пакистана ликвидировали четырех экстремистов в округе Северный Вазиристан (северо-западная провинция Хайбер-Пахтунхва). Об этом в субботу сообщил телеканал Geo.tv со ссылкой на межведомственную службу по связям с общественностью Минобороны страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, боевики были уничтожены в ходе антитеррористической операции пакистанского спецназа, проходившей в районе Доссали, расположенном в центральной части округа. Потерь со стороны силовиков нет. С места боестолкновения изъяты оружие и боеприпасы.