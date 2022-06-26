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Колумбийские военные конфисковали около 3 тонн кокаина и марихуаны

Другие страны Материалы 26 июня 2022 09:55
Колумбийские военные конфисковали около 3 тонн кокаина и марихуаны

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ВМС Колумбии конфисковали 3 тонны кокаина и марихуаны, предотвратив их переправку в страны Центральной Америки. Об этом сообщил министр национальной обороны республики Диего Молано, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В рамках решительной борьбы с наркоторговлей наши ВМС конфисковали около 3 тонн наркотиков в департаментах Чоко и Валье-дель-Каука. Мы предотвратили отправку почти 6 млн доз кокаина и марихуаны в страны Центральной Америки", - написал он в Twitter.

По оценке ВМС, стоимость конфискованных наркотиков на черном рынке составляет $82 млн

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