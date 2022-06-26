Президент Южной Кореи встретится с лидерами США и Японии во время саммита НАТО

Трехсторонняя встреча лидеров Республики Корея, США и Японии пройдет в Мадриде на полях саммита стран НАТО. Об этом в воскресенье сообщило агентство Yonhap со ссылкой на администрацию южнокорейского лидера, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, южнокорейский президент Юн Сок Ёль, его американский коллега Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида проведут встречу 29 июня. В последний раз в трехстороннем формате лидеры этих стран встречались в сентябре 2017 года. При предыдущей южнокорейской администрации отношения Сеула и Токио значительно ухудшились.

"Ожидаем, что на саммите произойдет обстоятельный диалог по ситуации в сфере региональной безопасности", - заявили в администрации президента. Как поясняет Yonhap, стороны обсудят положение дел на Корейском полуострове и сотрудничество с целью его денуклеаризации. Диалог глав трех государств вряд ли продлится больше 30 минут из-за плотного графика, добавило агентство.