Япония расширит санкции против России

Правительство Японии расширит индивидуальные и экспортные санкции против российских физических лиц и организаций в связи с ситуацией вокруг Украины, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил в понедельник телеканал NHK, соответствующее заявление сделал японский премьер-министр Фумио Кисида на проходящем в Германии саммите Группы семи (G7).

Отмечается, что Япония намерена заморозить активы 70 физических и юридических лиц из РФ, а также ввести дополнительные экспортные санкции в отношении еще 90 российских организаций, связанных, по мнению Токио, с оборонным сектором.