Южная Корея готова сотрудничать с Китаем для решения ядерной проблемы КНДР

Власти Южной Кореи планируют стремиться к более тесному взаимодействию с Китаем в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова, заявил южнокорейский премьер-министр Хан Дак Су. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает Yonhap.

По его словам, Сеул также готов углубить сотрудничество с КНР в экономической сфере и в рамках борьбы с изменениями климата.

«Мы будем тесно сотрудничать с Китаем для мирного решения северокорейской ядерной проблемы. Отношения между двумя странами должны развиваться таким образом, чтобы способствовать миру на Корейском полуострове и процветанию международного сообщества», — отметил Хан Дак Су.

С точки зрения премьера Южной Кореи, Сеул и Пекин должны продолжить наращивать свое взаимодействие в тех отраслях, которые являются двигателями роста и стремиться к расширению сотрудничества в сферах здравоохранения и культуры.