Пхеньян обвинил США в попытках создать прообраз НАТО в Азии

США вынашивают планы формирования при поддержке Южной Кореи и Японии военной структуры, подобной НАТО, в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), говорится в заявлении МИД КНДР, которое излагает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Недавний саммит НАТО четко показывает, что США преследуют план сдерживания России и Китая, при этом одновременно осуществляют "милитаризацию" Европы и формируют военный союз, подобный НАТО, в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что эти три страны "сохраняют трехсторонний военный союз в качестве важного средства для реализации этого плана".

Из-за "безрассудных военных действий США и их союзников-вассалов" мир и безопасность во всем мире оказались в "самом критическом состоянии после окончания холодной войны", поскольку ядерная война может разразиться одновременно в Европе и АТР", приводит ЦТАК слова дипломата.

В заявлении МИД также говорится, что во время недавнего саммита НАТО руководители США, Японии и Южной Кореи "объединили свои усилия для конфронтации с КНДР и обсудили опасные совместные военные контрмеры против нее, включая начало трехсторонних совместных военных учений".

Представитель МИД отметил, что "США и их вассалы" включили противостояние мерам КНДР по укреплению своего военного потенциала для самообороны в новую "стратегическую концепцию", принятую на саммите НАТО.

"Сложившаяся ситуация настоятельно требует укрепления обороноспособности страны, чтобы активно справляться с быстрым ухудшением обстановки в области безопасности на Корейском полуострове и в остальном мире. КНДР будет надежно защищать суверенитет и интересы страны и ее территории от всевозможных угроз, вызванных враждебными действиями США и их вассальных сил, и выполнять свой ответственный долг по обеспечению мира и безопасности на Корейском полуострове и в регионе", - подчеркнул северокорейский МИД.