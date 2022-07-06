Скончался генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо скончался в Нигерии.

Как сообщил в Twitter управляющий директор государственной Нигерийской национальной нефтяной компании (NNPC) Меле Кьяри, Баркиндо ушел из жизни минувшей ночью в возрасте 63 лет, передает Trend.

"Мы потеряли нашего уважаемого доктора Мухаммеда Сануси Баркиндо. Он скончался около 23:00 5 июля 2022 года. Безусловно, это большая потеря для его ближайших родственников, NNPC, Нигерии, ОПЕК и мирового энергетического сообщества", - говорится в публикации.