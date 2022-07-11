Предполагаемый случай заболевания холерой выявили в Ухане

Один предполагаемый случай инфицирования холерой выявлен в городе Ухань (административный центр провинции Хубэй, Центральный Китай). Об этом сообщил китайский информационный портал "Тяньму синьвэнь", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, больной был выявлен в общежитии инженерного факультета Уханьского университета. Все проживавшие в здании студенты были направлены на тестирование.

Как сообщили изданию в администрации университета и комитете здравоохранения муниципального района Учан, окончательные результаты тестирования еще не пришли.